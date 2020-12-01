Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM В ноябре текущего года на территории Ленинградской области было ликвидировано 167 несанкционированных свалок общим объёмом почти 8 тыс. кубических метров, что в три раза больше октябрьского показателя. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в последний месяц осени комитетом было проведено 92 надзорных мероприятия. По фактам выявленных правонарушений возбуждено 52 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 4 063 700 рублей.

«Особо стоит отметить ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в Кавголовском лесничестве, где было вывезено 800 кубометров отходов, а также в поселке Пудость Гатчинского района, где ликвидировали 1000 кубометров мусора», — отметили в администрации.

Напомним, в Ленинградской области на базе регионального комитета государственного экологического надзора создадут экологическую милицию. Сотрудники новой структуры будут отлавливать тех, кто создает мусорные завалы на территории региона.

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