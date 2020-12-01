Ташкент, , 15:55 — REGNUM Несколько судей Ташкентского городского административного суда подозреваются в хищении 8 млрд сумов ($769 тыс.) государственных средств. Об этом заявила заместитель директора агентства по противодействию коррупции Умида Тухташева, сообщает агентство Daryo.

По её словам, судьи вступили в сговор с сотрудниками управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента. По версии следствия, они вынесли около 5 тыс. поддельных решений без возбуждения административных дел о нарушении правил дорожного движения.

Кроме того, судьи подозреваются в рассмотрении дел без участия сторон, а также в уничтожении некоторых административных дел. В отношении нескольких сотрудников Ташкентского городского административного суда возбуждены уголовные дела. Тухташева добавила, что ущерб бюджету от деятельности подозреваемых составил 8 млрд сумов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Ташкенте с поличным задержан глава центра содействия занятости населения при получении взятки в размере $10 тыс.

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