Москва, , 15:55 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о наличии в России прототипов вакцины от ВИЧ.

По её словам, Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции «достаточное количество лет».

«У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, за десять месяцев текущего года на территории России было зарегистрировано 49 920 заразившихся ВИЧ-инфекцией, что на четверть ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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