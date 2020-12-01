Тюмень, , 15:53 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 161 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 декабря коронавирусом заразились 18 427 человек. Выздоровели 14 506 человек, 131 пациент с COVID-19 скончался.