Белгород, , 15:55 — REGNUM Двух подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств задержали оперативники в Старом Осколе Белгородской области. 40-летний ранее не судимый местный житель и его 27-летний ранее судимый за имущественные преступления племянник продавали наркотики неоднократно, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленников задержали вечером в микрорайоне Жукова. По предварительным данным, они продали 26-летнему мужчине наркотики. При личном досмотре у подозреваемых изъято более 50 граммов запрещённого вещества. Следователи установили причастность родственников ещё к трём эпизодам сбыта наркотиков. Кроме того, в автомобиле дяди полицейские обнаружили пистолет, который эксперты признали огнестрельным оружием ограниченного поражения. Пистолет мужчина приобрёл у своего племянника в октябре 2020 года.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемым избраны меры пресечения. Санкции наиболее тяжкой статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.