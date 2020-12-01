Ставрополь, , 15:48 — REGNUM Уровень наркопреступности среди несовершеннолетних на Ставрополье в 2020 году снизился почти на 5%. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 декабря в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевой антинаркотической комиссии.

«В 2020 году реализация краевой подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» помогла снизить наркопреступность среди несовершеннолетних на 4,8%», — сказано в сообщении.

В ходе заседания губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил необходимость повышения ответственности муниципальных руководителей в профилактике правонарушений, связанных с наркотиками. Он подчеркнул, что в местных антинаркотических комиссиях должны председательствовать главы территорий с соответствующим объемом административных полномочий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября сотрудники полиции изъяли у жителя Кочубеевского района Ставрополья около 10 кг наркотиков. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.