Кудрово, Ленинградская область, , 16:10 — REGNUM Жители одного из самых густонаселенных городов Ленинградской области — Кудрово (Всеволожский район), которые из-за плохой транспортной доступности вынуждены тратить много времени чтобы добраться в Санкт-Петербург, вскоре смогут вздохнуть с облегчением.

Ладожский вокзал Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Региональные власти планируют пустить электричку из Кудрово до ближайших железнодорожных станций в Петербурге и обратно. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Возможность запустить электропоезд по маршруту Кудрово — станция метро «Ладожская» — станция метро «Волковская» и обратно сегодня обсудили представители областного комитета по транспорту, Октябрьской железной дороги и муниципальных властей.

«Проект планируется реализовать к середине следующего года. Выбраны места для строительства трёх платформ в удалении от оси дорог не более 50 метров», — утончили в пресс-службе.

В настоящий момент прорабатывается вариант пуска девяти пар поездов в сутки, время в пути составит около 20 минут. Стоимость проезда будет сравнима с билетом на автобус (около 40 рублей).

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