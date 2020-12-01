Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил на два месяца под стражу фотомодель Лилию Судакову, которая была задержана после смертельного конфликта с мужем. Об этом 1 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, как считает следствие, 25-летняя Лилия Судакова ударила своего супруга ножом в грудь в ночь на 29 ноября во время ссоры. Пара приехала на время в Петербург из Подмосковья и жила в съёмной квартире на Гагаринской улице. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где вскоре скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«29 ноября Судаковой предъявлено обвинение. Вину она признала. У суда просила домашний арест. Срок меры — 28 января 2021 года», — уточнили в судебной пресс-службе.

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