Алжир, , 15:44 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун покинул немецкий госпиталь, где он проходил лечение от COVID-19, и вскоре вернется домой, передаёт BBC Swahili со ссылкой на заявление пресс-службы президента страны.

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«Президент республики заверяет народ Алжира в своем здоровье, он находится на пути к выздоровлению и в ближайшие дни вернется домой», — говорится в заявлении.

Президент Алжира был доставлен в Германию для лечения 28 октября после того, как он получил положительный результат теста на коронавирус.

Общественности было очень мало известно о его состоянии, что вызвало спекуляции и беспокойство среди алжирцев в социальных сетях по поводу их «пропавшего» президента.

Последнее заявление его пресс-службы было сделано в середине ноября, и в нем говорилось, что «президент завершил протокол лечения от COVID-19», и не уточнялась дата его возвращения домой.

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