Москва, , 15:46 — REGNUM Материалы о нарушении санитарных мер на концерте рэпера Басты в Санкт-Петербурге переданы в суд. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 2 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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Она напомнила, что в одном из городов в минувшие выходные множество людей собрались на концерт. Это «недопустимо большое количество» в условиях распространения коронавируса, факт зафиксирован в рамках эпидрасследования.

«Вынесен протокол о приостановлении действия развлекательного центра. Материалы переданы в суд», — сказала Попова.

Она добавила, что такие мероприятия недопустимы из-за риска для их участников и для остальных людей, которые контактируют с ними дома или на работе.

Как сообщало ИА REGNUM, концерты Басты (Василия Вакуленко) прошли в Петербурге в «Ледовом дворце» 27 и 28 ноября. Участники концерта не соблюдали санитарную дистанцию и другие правила.

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