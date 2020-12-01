Владикавказ, , 15:40 — REGNUM В Северной Осетии вынесен приговор о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались 63-летняя адвокат и ее дочь. Суд признал женщин виновными и отправил в колонию общего режима на пять лет и три года соответственно, сообщили 1 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В суде было установлено, что адвокат оказывала юридические услуги сотрудникам Государственной противопожарной службы. Она убедила их в том, что они имеют право на компенсацию за выполнение задач в условиях чрезвычайного положения. Оформив на свое имя доверенности на представление интересов в Европейском суде по правам человека, адвокат также получила от них разрешение на право распоряжаться имуществом и деньгами.

После вынесения решения по делу подсудимая и ее дочь, которую адвокат вовлекла в совершение преступления, под предлогом подписания необходимых документов убедили своих подзащитных подписать заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет адвоката. В результате сотрудники МЧС потеряли 30 млн рублей.