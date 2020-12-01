Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Торговые центры Свердловской области попадут под особый надзор властей в преддверии Нового года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Губернатор Евгений Куйвашев призвал контрольные органы отслеживать деятельность ТЦ в декабре 2020 года. «Начинаются предновогодние закупки, люди приезжают в Екатеринбург из всех муниципалитетов области», — сказал глава региона.

Чтобы предотвратить всплеск COVID-19, нужно ограничивать численность покупателей, одномоментно находящихся в залах, регулировать покупательские потоки и соблюдать иные противоэпидемические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области снизилась заболеваемость COVID-19 у жителей среднего возраста.