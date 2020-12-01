Москва, , 15:39 — REGNUM На сегодняшний день прививки от гриппа поставлены 46% жителей России. Об этом 1 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«На сегодняшний день этот показатель составляет 46% от общей численности населения», — приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, как указала Попова, в настоящее время случаи гриппа в России являются единичными, хотя ее ведомству не удалось привить от данного заболевания 60% населения страны.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что возглавляемое ею ведомство намерено завершить вакцинацию жителей России к середине декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев заявил, что в городе прививки против гриппа поставили уже 86% граждан от запланированного количества.