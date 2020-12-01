Пермь, , 15:34 — REGNUM Бывший начальник управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Л. отпущен из СИЗО. Фигуранту громкого дела о хищении при строительстве зоопарка изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщает СМИ.

Бывшего чиновника задержали в декабре 2019 года и предъявили обвинение в мошенничестве. Он год провел под стражей.

Напомним, полиция расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве первой очереди пермского зоопарка. Стоимость проекта составила почти 1,9 млрд рублей. Бывшему чиновнику инкриминируют хищение 132,9 млн рублей.

По делу также проходит экс-куратор стройки от генподрядчика АО «РЖДСтрой» Илья К. Он освобожден из СИЗО под залог в 2 млн рублей в ноябре.

В следственном изоляторе продолжает оставаться бывший сотрудник краевого УКСа Виталий Г. Финансовый директор субподрядчика Артем Ю. объявлен в розыск. Все четверо фигурантов резонансного дела обвиняются в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство зоопарка началась в 2017 году. К сдаче первую очередь объекта планировали в 2018 году, однако сроки строительства затянулись. Впоследствии на стройплощадке выявили дефекты: девять зданий признали аварийными. Согласно новым вводным, зоопарк планируют ввести в эксплуатацию к 300-летию Перми — к 2023 году.

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