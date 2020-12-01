Самара, , 15:36 — REGNUM Смерть одиннадцати пациентов с COVID-19 зарегистрирована за минувшие сутки в Самарской области. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 74-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 48-летний, 74-летний и 70-летний мужчины, 62-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 57-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 82-летняя и 65-летняя женщины, 73-летний и 58-летний мужчины страдали заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а 67-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы. Всего в регионе скончались 428 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что всего за сутки было зафиксировано 255 случаев заражения коронавирусом. А всего в регионе было выявлено 22 610 случаев заражения этой инфекцией.

Согласно данным федерального оперативного штаба по области за сутки справились с вирусом 211 пациентов. А всего выздоровели 20 077 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 30 ноября в Самарской области выявлено 254 случая заражения коронавирусом.

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