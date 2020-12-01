Москва, , 15:39 — REGNUM Темпы роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России замедлились. Об этом 1 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В России мы видим замедление темпов роста. Однако среднесуточной показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах. Если в РФ он был 17,8 человек на 100 тысяч населения, то в Татарстане — 2,1, а в Карелии он составляет 63 на 100 тысяч населения», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что на Москву и Санкт-Петербург приходится около 40% всех новых случаев заражения коронавирусом.