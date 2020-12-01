Белгород, , 15:34 — REGNUM Новогодние утренники для большей части школьников пройдут в дистанционном формате в Белгородской области. Так же, как и губернаторская ёлка. В детских садах и начальной школе праздники можно провести без присутствия родителей, сообщили 1 декабря в региональном оперативном штабе.

Из-за пандемии коронавируса в качестве новогодних утренников в образовательных учреждениях решено использовать видеопоздравления и телезапись спектакля. Предполагается, что праздники пройдут в один день. Губернаторскую ёлку также планируют перенести в онлайн. Исключение будет сделано для воспитанников детских садов и учеников начальной школы — здесь разрешены традиционные утренники, но для каждой группы детей в отдельных помещениях, исключая пересечения параллелей, и без родителей.

В целом в регионе на 1 декабря закрыты на карантин или переведены на дистанционный режим 55 классов в различных школах, 23 группы в детских садах и одно дошкольное образовательное учреждение в Борисовском районе.