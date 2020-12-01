Москва, , 15:21 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах.

Скорая помощь Александр Куликов © ИА REGNUM

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"В динамике эпидпроцессов в целом по Российской Федерации мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах России», — сказала она в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она уточнила, что если в целом по России за прошедшую неделю показатель заболеваемости составлял 17,8 на 100 тыс. населения, то в Татарии он составил 2,1, а в Карелии — 63 на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в России выявлено 2 322 056 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 40 464 человека, выздоровели — 1 803 467. Всего было проведено более 76,7 млн тестов.

На первом месте по числу выявленных случаев находится Москва — 612 248, далее идут Санкт-Петербург (129 604), Подмосковье (112 130), Нижегородская область (54 947), Свердловская область (46 693), Ростовская область (40 339) и Красноярский край (36 568).