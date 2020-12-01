Москва, , 15:15 — REGNUM Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) передаст часть полномочий Министерству здравоохранения РФ. Это произойдет в рамках проводимой реформы ОМС, пишет «Медвестник».

Читайте также: Глава ФОМС рассказала о причинах различия медпомощи по регионам России

В частности, Минздрав вместо ФОМС будет определять объемы, сроки, качество и условия помощи по ОМС. Также министерство будет контролировать территориальные ФОМы.

Кроме того, Минздрав берет на себя полномочия ФОМС по определению структуры тарифного соглашения в системе ОМС и ведению единого реестра экспертов медицинской помощи и др. Обсуждение документа продлится до 14 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Госдума в третьем чтении приняла закон, исключающий страховщиков из системы медицинского страхования в сфере специализированной медпомощи.

Читайте также: Госдума приняла закон о реформе ОМС