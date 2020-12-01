Стерлитамак, Башкирия, , 15:17 — REGNUM Женщину обвинили в убийстве сожителя своей дочери в Башкирии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Стерлитамакском районе ночью 30 ноября к стражам порядка обратилась женщина и рассказала о том, что она обнаружила тело своего 48-летниего сожителя с признаками насильственной смерти в их квартире.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам убийства. Вскоре стражи порядка установили причастность к убийству 67-летней матери сожительницы потерпевшего.

По версии следствия, днем 29 ноября текущего года сожительница была на работе, а ее сожитель находился у себя дома с матерью женщины. Следователи считают, что в какой-то момент они поссорились, подозреваемая ударила потерпевшего холодным оружием и оставила его тело на кровати в спальне. После этого, она дождалась прихода своей дочери, ничего ей не сказала и ушла к себе домой. Проснувшись ночью, дочь обнаружила, что ее сожитель мертв. Тогда женщина вызвала стражей порядка.

Отмечается, что подозреваемая уже созналась в содеянном. Расследование дела продолжается.

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