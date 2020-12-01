Пермь, , 15:12 — REGNUM В Пермском крае 1 декабря в режиме видеоконференцсвязи министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил губернатору Дмитрию Махонину и личному составу ГУ МВД России по региону нового начальника. Согласно указу президента РФ УМВД по Прикамью возглавил генерал-майор полиции Александр Щеглов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Последние три года Щеглов являлся начальником УМВД России по Забайкальскому краю. «Теперь Александру Николаевичу предстоит решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в Пермском крае. Уверен, что его практический опыт и организаторские способности будут востребованы в полной мере», — сказал Владимир Колокольцев.

Он обратил особое внимание на то, что сейчас на сотрудников полиции возложены дополнительные обязанности. Они связаны с реализацией мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. «Все мероприятия по решению этой задачи, включая профилактику заболеваемости среди личного состава, прошу держать на особом контроле», — подчеркнул федеральный министр.

В свою очередь губернатор Дмитрий Махонин, приветствуя нового главу УМВД, отметил, что предстоит большая работа по совместному решению задач. «Краевые власти, со своей стороны, продолжат поддерживать тесные взаимоотношения с органами внутренних дел и будут способствовать укреплению и развитию их материально-технической базы. От этого зависит безопасность жителей всего края. Без сильных органов внутренних дел мы не сможем в полной мере обеспечить защиту наших жителей и решить задачи, поставленные президентом, в том числе в рамках нацпроектов», — сказал он.

Напомним, во второй половине ноября экс-начальник УМВД по Пермскому краю Михаил Давыдов был назначен начальником главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ

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