Тбилиси, , 15:25 — REGNUM Система здравоохранения в Грузии лучше справляется с потоком пациентов с диагнозом COVID-19, чем это происходит во многих других государствах. Об этом, как передает телеканал Formula News, 1 декабря рассказал журналистам глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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«Вы видели кадры, как спецтехника в Италии, США или Англии ночью вывозила умерших из домов? А видели ли вы такое в Грузии? Не стоит сравнивать это с тем, что происходит в Грузии, что скорая помощь долго ехала, не получилось связаться с семейным врачом или нет места в поликлинике в течение одного или двух дней», — сказал Церцвадзе.

Он добавил, что, несмотря на высокие показатели темпов распространения коронавируса в Грузии, в ней один самых низких показателей смертности в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 декабря в Грузии за время пандемии выявили 139 343 случаев заражения коронавирусом. Победили эту инфекцию 117 560 человек. 1 303 пациента с диагнозом COVID-19 скончались.

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