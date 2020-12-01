Москва, , 15:35 — REGNUM Поставки препаратов от коронавируса в регионы России удалось увеличить в разы. Об этом 1 декабря рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в ноябре поставки препаратов в регионы возросли на 300%. Однако в ряде регионов по-прежнему остаются проблемы с поставками лекарств.

«Хочу отметить, что моноклональные антитела отечественного производства, в достаточном количестве заряженного производства поступят на следующей неделе», — заявил Мурашко.

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