Москва, , 16:11 — REGNUM Заявление официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде о том, что информация о смерти командира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Муслима Шахдана на границе Ирака и Сирии может быть вбросом, вызвало «шквал» комментариев в сети. Пользователи выразили своё мнение 1 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Как же они открыто действуют. Ведут подготовку и устраняют верхушку. С большой долей вероятности в ближайшее время ударят по Ирану», — написал Сергей С.

По мнению ряда пользователей, данная информация имеет цель спровоцировать Иран на агрессивные действия. Таким образом, считают они, некто пытается устроить серьёзный конфликт с участием Ирана на территории Ближнего Востока и Кавказа.

«Иран провоцируют на ответные меры, связанные с применением оружия, в т.ч. большой разрушительной силы, т. е. на военные действия! А поскольку Иран граничит с Турцией и Арменией, где присутствуют российские войска, то вопрос становится непредсказуемым! Кто-то усиленно поджигает Кавказ, подбираясь к России!», — пишет пользователь sergioff-4819.

По мнению некоторых комментаторов, за данной провокацией однозначно стоят США. Они считают, что Вашингтон пытается принести хаос в данный регион, чтобы удовлетворить свои интересы и насолить России.

«Американцы разжигают. Что ж они не успокоятся то никак? А ведь Иран, это довольно большая страна. Её ворошение может привести к очень большому шухеру по всему миру. Впрочем, о чем, это я. Это ведь «демократы», и мутная вода по всему миру для них как манна небесная», — считает пользователь под псевдонимом «Большой Эх».

Нашлись и те, кто указал на слабую позицию Ирана в связи с тем, что её граждан и военных постоянно кто-то убивает, но решительных ответных мер со стороны руководства страны так и не поступает.

«Только они погрозились отомстить за убийство своего учёного-ядерщика, как им ещё раз дали по заднице! Ну, всё, теперь им придётся погрозить ещё раз! Это очень смешно», — поделился своим мнением Максим И.

Напомним, 1 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил о том, что информация о гибели командира иранского КСИР Муслима Шахдана на границе Ирака и Сирии может быть вбросом.