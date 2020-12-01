Москва, , 15:06 — REGNUM Главам российских регионов, где сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, нужно действовать более решительно. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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Он обратил внимание, что ситуация с распространением вируса «развивается неравномерно».

«Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры. Особенно это касается тех муниципалитетов, где ситуация наиболее острая», — сказал Мишустин.

Глава правительства также призвал грамотно организовать оказание медпомощи на дому, чтобы снизить нагрузку на лечебную сеть.