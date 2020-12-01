Карталы, Челябинская область, , 15:04 — REGNUM В Челябинской области чиновник администрации города Карталы может понести административную ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при реконструкции, строительстве и ремонте дорог. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее один из местных жителей сам отремонтировал дорогу возле своего дома. Также он записал видеообращение. Этим заинтересовалась прокуратура и провела проверку. В ходе неё были обнаружены нарушения требований к состоянию дорог на ул. Воротилина и на пересечении этой улицы с ул. Садовая.

Главе Карталинского муниципального района было внесено прокурорское представление. А должностное лицо ГИБДД постановило завести административное дело против ответственного должностного лица мэрии. Теперь чиновнику грозит штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.