Вашингтон, , 15:07 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 157,9 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 157 901 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 13 545 793.

Также сообщается, что на сегодняшний день в США суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 268 103.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 5 146 319 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 138,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.