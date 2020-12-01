Москва, , 15:09 — REGNUM В 17 регионах РФ зафиксированы проблемы с наличием свободного коечного фонда. Об этом 1 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"По регионам менее 5% свободного коечного фонда зафиксировано в 17 регионах. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург», — сказал Мурашко.

По его словам, при организации медицинской помощи наиболее сложные вопросы возникают на амбулаторном этапе в связи с большой нагрузкой на это звено здравоохранения. По этой причине основная часть дополнительных сил и средств направляются на этот блок.

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