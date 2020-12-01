Краснодар, , 15:01 — REGNUM В Краснодарском крае программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, запустили 47 санаториев, сообщили 1 декабря в пресс-службе администрации края. Пациентов, переболевших COVID-19, принимают санатории в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.

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«Сегодня важно предусматривать восстановительные услуги. Особенно они необходимы тем, кто тяжело переболел коронавирусом. Думаю, что максимальное количество санаториев Краснодарского края сможет быстро перестроиться на эту работу. Со своей стороны мы проработаем региональную программу поддержки таких здравниц, посмотрим, нужна ли им финансовая поддержка, чтобы услуги были доступными жителям», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего на данный момент в Краснодарском крае работает около 200 санаториев и пансионатов с лечением, что превышает 20% от коечной мощности всех российских здравниц.