Москва, , 15:08 — REGNUM Реанимационные койки для пациентов с коронавирусом в России имеются в достаточном количестве. Об этом 1 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Количество реанимационных коек имеются в достаточном количестве свободных. Проблем с оказанием реанимационной защиты не существует», — сказал Мурашко.

При этом количество пациентов, требующих реанимации, в ноябре увеличилось, отметил глава Минздрава РФ.

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