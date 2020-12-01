Москва, , 14:59 — REGNUM В России любителям морских путешествий на лайнерах в 2021 году предложат новый формат круизов по рекам страны. Новую программ готовит «Мостурфлот», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Новый формат речных круизов называется «сценическое плавание». Идея заключается в том, что лайнер максимально приблизится к уникальным памятникам природы и истории, природным ландшафтам, а для туристов будет проведена экскурсия с воды.

«Сценические» маршруты (12−14 дней) пройдут по двум круизным направлениям: в Санкт-Петербург и по Волге с акцентом на природные заповедные зоны. «Сценическое плавание» пока не известно на туристическом рынке России, но очень популярно в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, введение туристического кешбэк за поездки по России простимулировал интернет-продажи речных круизов.

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