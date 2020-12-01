Элиста, , 14:59 — REGNUM В аптеках Республики Калмыкия активисты Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга выявили дефицит лекарств от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.

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«Мы проверили 74 аптеки в 11 населённых пунктах республики. Оказалось, что противовирусные препараты с действующими веществами фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, рекомбинантный интерферон отсутствуют в каждой второй аптеке», — уточнил член регионального штаба ОНФ в Калмыкии, участник акции #МыВместе Санал Порсунков.

Также выявлена нехватка других препаратов, в том числе антибиотиков.

ИА REGNUM сообщало, что жители Республики Калмыкия, находящиеся на амбулаторном лечении, получают бесплатные наборы с лекарствами от COVID-19. На эти цели регион получил из федеральной казны 10 млн рублей.

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