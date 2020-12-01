Москва, , 14:58 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусной инфекций в российских регионах.

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По его словам, на сегодняшний день менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах России.

«Наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург», — сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ряде регионов ситуация с распространением коронавирусной инфекции является напряжённой.

По словам главы правительства, в больницах и поликлиниках «практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются».