Москва, , 14:58 — REGNUM В России ситуация с коронавирусом показала, какие меры нужны для повышения качества и эффективности медпомощи. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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«Ситуация с коронавирусом показала, какие меры необходимы, чтобы повысить качество и эффективность медицинской помощи», — сказал он.

По словам Мишустин, правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на следующие пять лет.

«Предстоит серьёзная работа. План предусматривает мероприятия по внедрению новых технологий, повышению доступности медицинской помощи, в том числе и по модернизации больниц и поликлиник, развитию паллиативной помощи, направлен он и на предотвращение опасных заболеваний и обеспечение биологической безопасности», — рассказал глава правительства.

Он отметил, что отдельное внимание будет уделено лекарственному обеспечению.