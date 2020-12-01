Оренбург, , 14:56 — REGNUM В Оренбургской области возбужден уголовное дело в отношении инженера транспортного отдела регионального отделения топливной компании. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве, сообщаете СУ СКР по региону.

По версии следствия, инженер договорился со старшим госавтоинспектором отделения технического надзора и заместителем начальника ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» о ежемесячном перечислении на топливные карты по 13 тысяч рублей. Такое вознаграждение предполагало беспрепятственную выдачу и продление срока действия свидетельств о допущении транспортных средств, имеющих технические неисправности, к перевозке некоторых опасных грузов без фактического осмотра транспорта.

Общая сумма денег, перечисленных в 2019—2020 годах (за девять месяцев) сотрудникам полиции, составила более 100 тыс. рублей. В настоящее время полицейские также находятся под уголовным преследованием.

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