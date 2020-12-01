Ходжент, Таджикистан, , 14:56 — REGNUM Организаторы концерта памяти артиста Кароматулло Курбона в Ходженте предупредили зрителей об отмене мероприятия непосредственно перед концертом, сообщает 1 декабря издание Asia-Plus.

Концерт был запланирован на 29 ноября во Дворце Рудаки. Зрители были возмущены тем, что об отмене концерта не сообщили заранее. Один из организаторов мероприятия сказал, что решение об отмене концертов принято в штабе по борьбе с коронавирусом.

Билеты на концерт стали продавать месяц назад. Решение об отмене всех массовых мероприятий в Согдийской области Таджикистана было принято 28 ноября.

Глава регионального центра по санитарно-эпидемиологическому надзору Абдумавлон Абдуллозода сказал, что у организаторов было время предупредить зрителей.

Запрет на массовые мероприятия подтвердили в пресс-службе администрации Ходжента. Из-за ситуации с коронавирусом не будет установлена главная ёлка города.