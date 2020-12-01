Москва, , 14:52 — REGNUM Правительство РФ решило продлить до конца 2020 года возможность для медицинских организаций покрывать текущие расходы средствами ОМС. Об этом 1 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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«Правительство приняло решение продлить до конца года возможность медицинским организациям расходовать средства обязательного медицинского страхования на оплату труда работников коммунальных услуг, оплату труда налогов, независимо от объёма оказанной ими помощи, а также для погашения кредиторской задолженности», — сказал он.

Глава правительства отметил непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в ряде регионов, где все силы направлены на борьбу с COVID-19.