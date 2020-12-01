Салехард, , 14:51 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 194 заражения.

Основные очаги заражения на 1 декабря: Ноябрьск — 28; Надымский район — 26; Новый Уренгой — 23; Пуровский район — 19; Тазовский район — 10.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 1 декабря 26 541 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 17 907 человек, 261 пациент с COVID-19 скончался (на четыре человека более, чем днём ранее).