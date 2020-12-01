Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM Возможность временного ограничения движения по старому мосту на улице Малиновского в Ростове-на-Дону рассматривают городские власти. Это связано с тем, что водители грузовых автомобилей нарушают установленный запрет, что в разы увеличивает риск возникновения аварий.

«Беспокоясь о жизни и здоровье ростовчан, городские власти рассматривают возможность временного ограничения проезда по мосту, если положение дел в корне не изменится», — отметил заместитель сити-менеджера областного центра по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

В настоящее время работы по реконструкции путепровода по улице Малиновского продолжаются в круглосуточном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что реконструкция дорожного объекта должна завершиться к концу 2021 года. Протяжённость всего участка с подъездами и отъездами составляет 1,7 км, около 240 метров — длина непосредственно моста.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор назвал сроки завершения реконструкции моста в Ростове-на-Дону