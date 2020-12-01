Москва, , 14:53 — REGNUM На амбулаторном лечении в России находятся 79% пациентов с коронавирусом. Об этом 1 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 79% пациентов. В стационарных учреждениях находятся 217 тысяч пациентов с коронавирусом или подозрением на него. И 16 тысяч пациентов с внебольничными пневмониями», — сказал Мурашко.

Всего же в России развернуто 276 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Количество свободных коек составляет 21%.

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