Москва, , 14:46 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский увидел философскую дилемму в предложении Китая на фоне пандемии коронавируса ввести паспорта здоровья и таким образом приступить к чипированию людей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

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«Простой пример. Конечно, хорошо, что на улицах сейчас повсюду камеры. Это снижает преступность, повышает безопасность дорожного движения. Но когда вся наша жизнь будет в объективе камеры — это приведет к разочарованию», — рассуждает Жириновский в ТГ-канале.

При этом он допускает, что «в будущем чипирование будет делаться с момента рождения, и это поможет людям жить дольше — до 100, до 120 лет — меньше болеть, жить безопаснее».

Но улучшит ли это моральное состояние, задает вопрос парламентарий.

«Будущее — это жизнь без эмоций. Сейчас это кажется нам противным, нашему поколению это кажется грустным, потому что мы привыкли к постоянному тесному контакту: обниматься, целоваться, спектакли, рестораны, походы, пляжи и т.п. Но будущее за индивидуальной изоляцией, и новые поколения с рождения будут иметь привычку жить более уединенно. И что бы не думали об этом сейчас — это самый вероятный сценарий развития цивилизации», — делает вывод Жириновский.