Рязань, , 14:50 — REGNUM Виновным в убийстве 18-летней девушки, совершённом 15 лет назад, признан житель Касимова Рязанской области. Погибшая отказала поклоннику в личном общении, за что получила 75 ножевых ранений, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Тело девушки с множественными колото-резаными ранами было обнаружено в декабре 2005 года во дворе одного из частных домов Касимова. Долгое время следствию не удавалось установить виновного в убийстве. На след подозреваемого, молодого человека 1988 года рождения, сотрудники правоохранительных органов вышли спустя 15 лет. Как установлено в суде, в тот вечер обвиняемый в компании знакомых распивал спиртные напитки и оказывал знаки внимания одной из девушек. Он пошёл её провожать домой и настойчиво требовал продолжить общение. Девушка отказала поклоннику, тогда молодой человек достал из кармана нож и нанёс потерпевшей не менее 75 ударов. Затем избил жертву деревянной лопатой. Под тяжестью доказательств подозреваемый сознался в преступлении.

Касимовский районный суд приговорил мужчину к шести годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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