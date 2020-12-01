Уфа, , 15:04 — REGNUM Проходка автодорожного тоннеля со стороны восточного портала началась в Уфе. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, горнопроходческие работы тоннеля являются одним из важнейших этапов реализации масштабного инфраструктурного проекта Башкирии, поскольку позволят ускорить темпы строительства этого объекта: разрабатываемый со стороны восточного портала участок соединится с уже построенной частью тоннеля, протяженностью 1276 метров.

Отмечается, что со стороны западного портала в тоннеле сейчас идут горнопроходческие работы в северной и южной штольнях. Рабочие продолжают сооружать железобетонные конструкции центральной опоры. Кроме того, на этом участке выполняются гидроизоляционные работы на открытой части тоннеля. На стройплощадку прибыли опытные специалисты-тоннельщики из Турции. Только на этом объекте в настоящее время трудятся порядка 140 рабочих. В ближайшее время их число увеличится в более чем в 2,5 раза.

Сообщается, что всего к строительству Восточного выезда было привлечено порядка 800 человек, при этом в пиковый период количество рабочих увеличится до 1300. По словам генерального директора ООО «Башкирская концессионная компания» Асабали Закавова, максимальная глубина залегания автодорожного тоннеля Восточного выезда свыше 60 метров. Именно поэтому он относится к уникальным и сложнейшим объектам дорожного строительства.

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