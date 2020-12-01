Элиста, , 14:38 — REGNUM За истекшие сутки в Республике Калмыкия зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте главы республики 1 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

С начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 144 человека.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в ковидных стационарах, развёрнутых в Калмыкии, получают лечение более 600 пациентов. 17 человек находятся в тяжёлом состоянии, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки от COVID-19 скончались пять человек