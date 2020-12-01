Сыктывкар, , 14:35 — REGNUM В Коми зафиксирован рекорд по числу летальных исходов пациентов с коронавирусом — за последние сутки скончались 17 человек. Всего с начала пандемии в республике умерли 366 человек с COVID-19.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за сутки в Коми выявили 288 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост за сутки в Ухте — 67 случаев, Сыктывкаре — 65, Воркуте — 29, Сосногорске — 24.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми предупредил жителей республики о том, что коронавиурс стал злее и попросил их соблюдать меры безопасности.