Махачкала, 1 декабря 2020, 14:33 — REGNUM Директор школы в селе Батаюрт в Хасавюртовском районе Дагестана, ученики которого избили сверстника, и один из его заместителей получили выговор за слабую профилактическую работу. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе министерстве образования и науки республики по итогам разбирательства в учебном заведении.
Напомним, в селе Батаюрт группа подростков избила сверстника, который отказался дать им денег. Видео попало в социальные сети, после чего инцидент получил огласку. При этом сообщалось, что подобным юные рэкетиры промышляют систематически.
«В отношении директора школы, заместителя директора по воспитательной работе и других ответственных лиц применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за и слабую профилактическую работу», — отметили в минобрнауки.
Также руководству школы поручено в связи с произошедшим провести внеплановые классные часы и родительские собрания с приглашением представителей духовенства, спортсменов села.
На родителей хулиганов составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Зачинщики драки поставлены на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних при отделе полиции Хасавюртовского района Дагестана.
В ведомстве добавили, что подростки написали объяснительные и прилюдно извинились перед пострадавшим. Стороны по взаимному согласию пришли к примирению.
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