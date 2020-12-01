Элиста, , 14:32 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 95 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы республики 1 декабря. Днём ранее был выявлен 91 случай заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

В настоящее время на лечении в стационарах находятся 606 пациентов с COVID-19, состояние 17 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 4 тыс. 305 жителей республики.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 11 тыс. 844 человек, выздоровели — 9 тыс. 805 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом