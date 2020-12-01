Ульяновск, , 14:31 — REGNUM В Ульяновской области установится аномально холодная погода, которая продержится несколько дней. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели отмечают, что объявляется оранжевый уровень погодной опасности. По данным ведомства, в ночь с 1 на 2 по 6 декабря в большинстве районов ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на девять градусов и более.

Из-за морозов возрастает вероятность возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств и нарушения правил пожарной безопасности.

В связи с опасными погодными условиями управление призывает жителей «одеваться многослойно», «держать в тепле ноги» и активно двигаться на улице, не стоять на одном месте.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, оранжевый и красный цвета означают опасные и экстремально опасные погодные условия.

Напомним, аномальные холода установятся также в ряде регионов России, включая Поволжье, в их числе — Саратовская и Самарская области, Башкирия и Татария.

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