Джакарта, , 14:29 — REGNUM В Индонезии жителей, проживающих вблизи вулкана Семеру, призвали быть острожными из-за того, что вулканические частицы попали в бассейн реки Бесук-Кобокан, сообщает CNN Indonesia.

«Я призываю всех жителей быть осторожными, особенно тех, кто проживает вокруг реки, потому что разлив лавы достиг 11 километров», — заявил региональный секретарь правительства региона Лумаджанг, Восточная Ява, Агус Трийоно.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями заявили, что 550 жителей эвакуировались после извержения вулкана Семеру в Индонезии.

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