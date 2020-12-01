Москва, , 14:29 — REGNUM Всероссийские проверочные работы в российских школах пройдут в очном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

"Проведение ВПР в дистанционном формате не планируется», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что расписание проведения работ в школах в 2021 году будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации. Предварительно планируется проведение ВПР весной 2021 года, а в случае, если эпидемиологическая обстановка не позволит провести работы в эти сроки, они могут пройти осенью 2021 года.

В ведомстве подчеркнули, что в 2021 году ВПР впервые пройдут во всех организациях СПО: «Обучающимся будет предложено написать две проверочных работы: по профильному предмету и работу, проверяющую уровень общеобразовательной подготовки».